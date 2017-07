Pâmela critica arbitragem e segue confiante após disputar o World Games Kickboxing

Mesmo com a derrota atleta bragantina cravou seu nome na história como a primeira mulher brasileira a disputar o torneio

A atleta Pâmela Mara, que recebe o apoio da Gazeta Bragantina e GB Norte, viajou na semana passada para a Polônia para competir o World Games Kickboxing, categoria 56 quilos. Na quinta-feira, 27, a atleta se destacou na luta e levava vantagem nos três rounds, porém nos últimos 30 segundos do terceiro round ela foi punida pela arbitragem com a perda de um ponto e viu a arbitragem virar o placar em favor da sua adversária que acabou sendo declarada campeã. Apenas quatro atletas brasileiros participam do World Games, sendo Pâmela a única mulher classificada.

Ela relatou o ocorrido em sua página no Facebook, ainda na Polônia: “Meus amigos, família, equipe e seguidores, apoiadores, técnicos, venho aqui agradecer a cada mensagem recebida, foi muito motivante saber a torcida e o carinho que cada um tem por mim.Infelizmente não consegui chegar até o pódio, dei o meu melhor, fiz uma boa luta, estava ganhando os 3 rounds de 3×0 e no final dos 30 segundos do terceiro round eu fui punida com 1 ponto e logo em seguida a arbitragem virou o placar. Eu e a equipe brasileira ficamos chateados com a arbitragem, pois não tinha o porque ter revertido o placar. Enfim, não vou ficar de ‘mimimi’ e arrumando desculpas, pois sei que fiz uma boa luta e por isso vou voltar com alegria e dizer a todos que eu fui a primeira mulher Brasileira a participar do Word Games. Sou grata a Deus por todas as oportunidades que tens me proporcionado, e grata a todos aqueles que estiveram ao meu lado me apoiando de alguma forma”.

Neste ano Pâmela já competiu três lutas profissionais e venceu todas elas. Ainda neste ano ela deve disputar o Sulamericano profissional na Argentina, e o Mundial de Kickboxing na Bahia.