Sub 20: Braga e Palmeiras inauguram campo municipal reformado

A Prefeitura vem trabalhando em prol de melhorias na cidade, principalmente em locais negligenciados pelas gestões anteriores. O Estádio Municipal Cícero de Souza Marques se encontrava abandonado e nos últimos meses, por determinação do prefeito Jesus Chedid, diversos serviços de revitalização foram realizados no local, recuperando o ambiente de lazer e prática de esportes disponível para a população.

Foram meses de trabalho, por meio da secretaria de Serviços e secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. Foram realizadas pinturas, reforma das arquibancadas, dos vestiários, iluminação, entre outros.

Para marcar a entrega da revitalização, a Prefeitura convida a população para prestigiar hoje, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, a partida Bragantino X Palmeiras, categoria sub20, pelo Campeonato Paulista de Futebol. A entrega da revitalização será às 14h e o jogo começará às 15h.

O secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, demonstrou empolgação com as mudanças no local. “Graças ao empenho do prefeito Jesus Chedid e do vice Amauri Sodré conseguimos revitalizar o Estádio Municipal. É o início de uma nova etapa para o campo municipal, que nos últimos anos foi abandonado e as pessoas deixaram de frequentá-lo. O local está um espetáculo agora. Gostaria de aproveitar para agradecer ao Secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, que vem nos atendendo prontamente. Muitos outros jogos podem vir a acontecer no campo, bem como outros esportes e eventos”, finalizou.

O Chefe da Divisão de Esportes, Osvaldo Rodrigues Alves, aproveitou oportunidade para convidar a população a frequentar o local. “Fico muito feliz ao ver a alegria da população vendo o local revitalizado, com as mudanças que a Administração está proporcionando. Nós temos ali o pessoal do atletismo, projetos esportivos, atletas que utilizam o local para treinamento e que nos representam em campeonatos. Quero convidar a população para vir ao campo e ver o trabalho que foi realizado. Temos muitos projetos a serem realizados, incluindo regras para melhorar a usabilidade do espaço.”

O Estádio Municipal Cícero de Souza Marques está localizado na Avenida José Adriano Marrey Júnior, s/n, na Vila Municipal.