Prefeito recebe comerciantes e garante decoração de Natal

Na quarta-feira, 26, o prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré receberam na Prefeitura representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas de Bragança (CDL) e um grupo de comerciantes bragantinos que procuraram a administração para um diálogo sobre o setor, expectativas e planos que envolverão o comércio bragantino.

Também estavam presentes na reunião o secretário de Governo e de Desenvolvimento Econômico, Marcos Leopoldo Tasca, e o secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini Cassali.

O prefeito destacou que o comerciante exerce uma atividade vital para o desenvolvimento da economia da cidade, inclusive como um dos setores que mais geram emprego e renda. Além disso, ressaltou que a administração valoriza o comércio e que pretende incentivar e potencializar o desenvolvimento local.

“Saímos dessa reunião com o prefeito bastante motivado, porque na verdade, nesses últimos anos nós ficamos órfãos do poder público. Nós acreditamos que realmente Bragança retomará a característica tão marcante do seu comércio. Pretendemos trabalhar junto à Administração para estar trazendo novidades e fomentar o setor, principalmente nas festividades de fim de ano, tão tradicionais”, relatou Aparecida de Carvalho Tasca, presidente da CDL.

Os comerciantes aproveitaram a oportunidade para dialogar com o prefeito e vice sobre as adequações que devem ser realizadas para atender o que a legislação estabelece para a acessibilidade, solicitaram que o alargamento da calçada na rua Cel. Teófilo Leme (Rua do Mercado) se estendesse e destacaram que se sentem motivados e esperançosos com a atual administração.

O prefeito Jesus e o vice Amauri afirmaram que a marca da mudança será observada na retomada do Natal Iluminado, que aquecerá o setor atraindo consumidores também da região. Além disso, dentre as ações que a administração pretende implantar são as mudanças na Zona Azul da cidade para 2018.