Bragança realizará 2º Mamaço em agosto

Na quinta-feira, 27, a Câmara Municipal recebeu a visita da nutricionista Taciana Panuncio, da odontopediatra e conselheira em amamentação, Silvia Davanzo e da consultora em aleitamento materno Karine Pimentel para divulgação do 2º Mamaço. O evento acontecerá dia 5 de agosto, às 10h, no Lago do Taboão. O ponto de encontro será no gramado em torno do tronco envernizado, próximo ao ponto de ônibus.

O Mamaço consiste em mobilizar muitas mães, para que, todas juntas, amamentem seus filhos em público. O objetivo é que o ato chame a atenção população e promova uma reflexão sobre a importância do aleitamento materno.

“Mais do que alimentação, a amamentação também é um ato de amor e carinho com a criança. Queremos difundir a importância deste ato simples, mas tão significativo”, explicaram as profissionais.

Este é o segundo ano que o Complexo Hospitalar Santa Casa organiza o evento na cidade. A ação conta com apoio de diversas empresas e profissionais da área que lutam pelo apoio do aleitamento materno.

O evento é aberto a todas mulheres, em especial às mães que amamentam e amamentaram os seus filhos. Também são especialmente convidadas as futuras mães, gestantes, que irão amamentar. Na ocasião, profissionais de saúde estarão dando apoio e esclarecendo possíveis dúvidas.