Rotary Club realiza 13ª Noite do Queijo e Vinho

O Rotary Club Bragança Estância realiza no dia 4 de agosto a tradicional Noite de Queijo e Vinho, a partir das 20h, na Fazenda Bela Manhã, com apresentações da banda Blis e da Orquestra Lyra Bragança.

O evento, que está em sua 13ª edição, terá toda renda destinada às obras assistenciais promovidas pelo Rotary Club Bragança Estância, entre elas, o Banco de Cadeira de Rodas, com disponibilização de mais de 200 cadeiras de rodas – normais e de banho – para pessoas que necessitam, compra de materiais de ensino em braile e às instituições bragantinas que precisam de ajuda.

Os convites podem ser adquiridos com membros do Rotary Club Bragança Estância pelo preço de R$ 150 antecipadamente ou R$ 190 na porta do evento. Neste valor estão inclusos jantar, queijo, vinhos importados, frios, patês, pães e frutas, servidos à vontade. Mais informações estão disponíveis no site www.queijoevinho.net e pelos telefones (11) 94351 7788 ou (11) 99633 0467.

A Fazendo Bela Manhã situa-se na av. Atílio Menin, 2000 – Jardim Águas Claras.