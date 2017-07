Vereadores voltam a discutir manutenção da iluminação pública

A Comissão de Assuntos Socioeconômicos da Câmara Municipal esteve reunida na quarta-feira, 26, para debater os problemas na manutenção da iluminação pública do município. Com a participação do secretário municipal de Serviços, Aniz Abib Júnior, e do encarregado da Divisão Eletroeletrônica da Prefeitura, Virgílio Miguel Rodrigues de Moraes, os vereadores apresentaram propostas para auxiliar na agilidade dos serviços.

Atualmente toda demanda é encaminhada à secretaria de Serviços, que repassa as ordens de serviço para a empresa JNR Iluminação, Construção Civil e Comércio de Matérias, que venceu a licitação para prestação do serviço e atua no município desde março.

“Desde o começo do ano tínhamos uma enorme demanda reprimida, agora as ordens de serviço estão sendo normalizadas. Até agora não colocamos um 0800 porque havia muito atraso. Quero ter um controle de tudo que acontece”, explicou o secretário Aniz.

O secretário também anunciou que a Prefeitura já estuda formas para agilizar o contato entre a população e a secretaria. Atualmente a preocupação é zerar a demanda, para em seguida implementar novas formas de comunicação.

O secretário ainda alertou que após cada atendimento realizado pela empresa é emitido relatório que é checado pela pasta. Virgílio é um dos responsáveis por fiscalizar os serviços e garantir a qualidade e realização.

A Comissão ficou satisfeita com os esclarecimentos e espera em breve ver a situação da iluminação pública normalizada.