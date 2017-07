Ônibus seminovos devem estar circulando até 6 de agosto

Ontem o Prefeito Jesus Chedid e o Vice Amauri Sodré estiveram na empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus para verificarem a entrega dos 12 veículos seminovos que prestarão serviços no transporte público coletivo. Os novos veículos deverão estar nas ruas até o dia 6 de agosto.

A aquisição dos veículos faz parte das tratativas entre a Prefeitura e empresa para a renovação da frota de veículos e reformulação do transporte público oferecido aos bragantinos.

“Para que a empresa permaneça prestando serviços à cidade, deverá cumprir o que foi acordado e renovar sua frota de veículos, com doze carros seminovos e trinta 0km até março de 2018”, reforçou o Prefeito Jesus Chedid.

A empresa deverá entregar 10 ônibus novos em setembro, mais 10 em dezembro e outros 10 até março de 2018, completando cerca de 50 carros, entre novos e seminovos, prestando serviços no município.