Alunos da Rede Municipal receberam kits escolares

Ao completar sete meses da administração municipal Jesus/Amauri, a cidade já tem outra cara. Ainda há muita que fazer para consertar o estrago tão grande feito pela administração do PT com a cumplicidade de uma Câmara Municipal que se mostrou inerte durante o período 2013/2016. Dá para perceber que até os mais radicais adversários do grupo Chedid reconhecem que a cidade voltou a ter governo, ordem e perspectivas de um crescimento sustentado pela seriedade necessária com a coisa pública.

