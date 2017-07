Festival de Inverno: Programação encerra amanhã com música e teatro infantil

O Festival de Inverno está chegando ao fim, após um mês de atrações gratuitas para a população. O festival é promovido pela Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo.

Hoje tem Moda de Viola e Sertanejo, às 11h, no Mercado Municipal; Samba e Chorinho com Grupo Quarto Choro, às 11h30, no Calçadão; apresentação do Projeto Dança é Cultura às 15h, na praça central; Banda Space Chimps no mesmo local; Samba e Chorinho com o grupo Velha Arte do Samba às 17h, na praça da Vila Aparecida; rock com Classical Queen, às 20h30, na praça central; Sampa Crew às 22h, na Arena do lago do Taboão. Amanhã, Grupo Raiz do Folé às 10h30 na Feira da Amizade; Coral Vozes da Mantiqueira às 11h na praça central; teatro infantil ‘O segredo do anel’ às 15h, no polo da Universidade Aberta; samba com Karina Ninni às 16h na praça central e MPB com Angélica Sansoni, em tributo a Elis, às 20h30, na praça central.