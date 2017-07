Saúde pública: Prefeitura conclui licitação e nova OS assumirá em setembro

Na quinta-feira, 27, a Organização Social de Saúde que deverá operar a Atenção Básica em Bragança a partir de setembro foi definida pela Comissão Especial de Seleção do processo licitatório.

Das duas Organizações Sociais habilitadas no chamamento público, após avaliação do programa de trabalho e a proposta técnica-financeira, a vencedora do certame foi a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã, que atingiu 89,5 pontos na avaliação da comissão. A segunda classificada, Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, recebeu a pontuação de 82,5.

O resultado foi publicado na Imprensa Oficial do Município, sendo aberto prazo recursal para eventuais manifestações dos interessados.

O chamamento público avaliou o preço e técnica para entidade interessada no contrato de gestão com o município para executar ações e serviços de saúde na atenção básica, com ênfase na estratégia de saúde da família.

A Comissão Especial de Seleção é composta por Marcus Leme, Lisamara Dias de Oliveira Negrini e Rosemary Ap. da Silva. A secretária de Saúde, Marina de Oliveira, e o secretário de Administração, Darwin da Cruz Gonçalves, acompanharam o processo.

Enquanto a ABBC segue na cidade, a Prefeitura fiscaliza e gerencia os serviços prestados, exigindo um serviço de qualidade à população.

Em breve será aberto outro processo licitatório que vai selecionar organização social para a operacionalização dos serviços de atendimento de urgência e emergência na cidade.