Bragantino precisa de ao menos 10 pontos para se manter na Série C

Já são sete jogos sem vitórias e uma das vagas na zona de rebaixamento. Esse é o cenário do Bragantino no Campeonato Brasileiro Série C. Em 9º lugar, com 11 pontos, o aproveitamento do Massa Bruta é de apenas 33,3%. O técnico Roberto Fonseca não esconde a preocupação e traça uma meta de pontuação para que possa escapar do rebaixamento e fique em situação confortável.

“Claro que, primeiramente, temos que pensar no maior (a classificação), mas na situação atual que a gente se encontra, temos que pensar no menor, que é essa fase de emergência. Temos que sair da zona de rebaixamento”, disse Roberto, em entrevista publicada no globoesporte.com.

O time ainda tem sete jogos a serem feitos pela Série C, o próximo é contra o time Ypiranga-RS, seguidos do Mogi Mirim, Volta Redonda, Tombense, São Bento, Joinville e Tupi-MG. Dos 21 pontos possíveis, Fonseca espera somar, ao menos, 50%.

“Eu sei que a pontuação neste ano está mais baixa do que em anos anteriores. A briga vai ser muito próximo da faixa dos 20 pontos. Temos 11, então acho que 50% seriam suficientes para que a gente possa permanecer na Série C”, falou.

O zagueiro Guilherme Mattis, após o confronto contra o Macaé, disse que a “camisa e tradição” do Braga não condiz com o momento atual. Fonseca concorda com o pensamento do atleta, mas faz uma comparação com a Série A2 do Campeonato Paulista, em que o Braga ficou com o vice-campeonato e conseguiu o acesso à elite.

Outra preocupação do treinador do Bragantino é com a falta de gols. Em 11 jogos, foram nove marcados. Sete jogadores diferentes balançaram a rede. O artilheiro é o meia Vitor, que tem três gols. Fonseca afirma que, se mais gols saírem, a confiança irá aumentar gradativamente.

“Nosso time tem feito poucos gols, né? Isso é ruim. Precisamos trabalhar para que a bola passe a entrar. Assim, a confiança e a moral vão aumentar. Temos que aumentar o nosso poderio, ser mais efetivo”, afirmou.

O Bragantino volta a jogar no próximo domingo, 30, quando visita o Ypiranga, às 15h, no Colosso da Lagoa. Os gaúchos ocupam a sétima posição, com 14 pontos. Uma vitória, aliada a tropeços dos adversários, podem colocar o Braga justamente em sétimo. Roberto classifica o jogo como difícil, mas espera tirar pontos dos adversários.

“Um jogo extremamente difícil. Eles (Ypiranga) ainda têm o pensamento da classificação para próxima fase. Nós temos que fazer um bom jogo e garantir os três pontos”, finalizou.

Na terça-feira, 25, o Bragantino realizou um jogo-treino contra o Atibaia, que disputa a Copa Paulista, e terminou em 0x0.