Atletas pedem doação: “Difícil a gente aceitar essa situação. Essa camisa é tradição”

A sete partidas sem vencer, o Bragantino segue em busca de uma vitória para afastar a má fase. Após o empate com o Macaé, alguns atletas se mostraram incomodados com a situação que a equipe se encontra. Porém, para todos eles agora a equipe terá que conseguir bons resultados fora de casa, a começar no domingo, 30, diante do Ypiranga-RS, em Erexim.

Um dos mais irritados com a situação do clube é o zagueiro Guilherme Mattis, que foi taxativo, cobrando mais doação do time para honrar a história do Bragantino. Segundo ele, a zona da degola não é lugar para o time que tem tradição e camisa. “Estou decepcionado comigo mesmo. Difícil a gente aceitar essa situação. Não sei a quantos jogos, estamos sem vencer. Precisamos de mais. Essa camisa é tradição. Não podemos ficar passando por isso não”, disse o zagueiro a rádio 102,1 FM.

Para o atacante Jobinho, a equipe precisa mudar o comportamento para vencer fora de casa. “A gente tem que trabalhar pensando no acesso. É difícil. Mas se em casa, tiraram pontos nossos, temos que tirar pontos dos outros quando jogarmos fora também”, disse o atacante.

O treinador Roberto Fonseca também falou sobre a partida e falou que agora o trabalho terá que ser intensificado para a partida de domingo. Segundo o treinador a equipe precisa colocar o coração na ponta da chuteira para conseguir um resultado positivo fora de casa. Fonseca também não descartou entrar com o volante Edson Sitta, que entrou e mudou o meio de campo diante do Macaé. Na partida Sitta tomou a postura de liderança no meio campo e orquestrou os atletas, instruindo posicionamentos e até dando duras quando necessário.

Outro elogiado pelo treinador foi o atacante Jobinho, que entrou e incendiou o sistema ofensivo, inclusive dando passe para o gol de Marino.

Embora a equipe siga empatada com o pior time que está fora da zona de rebaixamento, a sequência ruim afastou o Massa Bruta do G-4. O time tem 11 pontos e está cinco atrás do Tupi, quarto colocado. Sobre essa vantagem em relação ao quarto colocado, o treinador ressaltou que o momento é de pensar em sair da zona de rebaixamento e que, quando a equipe se afastar do perigo da série D, será o momento de ver quantos pontos faltam e quais a chance de classificação.