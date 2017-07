Amanhã tem homenagem aos agricultores bragantinos

No dia do Agricultor, comemorado amanhã, a Prefeitura, por meio da secretaria de Desenvolvimento dos Agronegócios, realizará o Dia do Campo Limpo, além de confraternização e atividades entre os agricultores bragantinos. O evento será realizado amanhã no parque de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta), a partir das 9h.

O Campo Limpo tem como objetivo a conscientização dos produtores rurais para o descarte correto das embalagens de insumos agrícolas e de outros materiais que apresentem riscos ao meio ambiente, realizando um mutirão para a destinação correta desses materiais. As embalagens vazias de defensivos agrícolas devem ser entregues lavadas, com o fundo perfurado e separadas das tampas. Os produtores rurais também devem preencher um folheto com a descrição do material que está sendo entregue.

O agricultor possui papel relevante na economia brasileira, pois propiciam a maior parte da produção de alimentos e geração de matérias-primas para a posterior industrialização.

A confraternização entre os agricultores bragantinos propiciará uma oportunidade para troca de experiências, aprimoramento técnico, entre outras atividades. Outras informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios no telefone 4035-7670.