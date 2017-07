Vereadores destacam ações positivas da administração

A sessão de terça-feira, 25, da Câmara Municipal, foi marcada por debates relacionados ao esporte, saúde pública, zona norte, trânsito, ambulantes, entre outros.

Sobre o esporte, parabenizaram a secretaria de Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL e os atletas bragantinos que se destacaram nos Jogos Regionais de Americana, alcançando a 10ª colocação no quadro geral. Em 2016 a cidade ficou em 17ª posição.

Lamentaram que os prédios do programa federal Minha Casa Minha Vida, construídos pela administração anterior, não tenham o acesso ideal, causando transtornos aos moradores, principalmente do Conjunto Habitacional Marcelo Stéfani.

Sobre a licitação para contratação de nova Organização de Saúde, disseram que duas empresas foram habilitadas e que falta pouco para a ABBC, atual OS, deixar a cidade após ter causado inúmeros prejuízos à população. Ainda sobre a saúde, agradeceram ao deputado federal Paulinho da Força pelas emendas para a cidade, entre elas a de R$300 mil para compra de carro e equipamentos para diversos postos de saúde.

Vereadores também elogiaram a administração municipal pela inauguração da agência do Bradesco no Parque dos Estados, beneficiando cerca de 60 mil habitantes da zona norte.

Pediram fiscalização da Prefeitura em relação aos ambulantes que ficam no túnel da Rodoviária Velha e providências em relação ao aumento de furtos nas ruas centrais. No Henedina Cortez, disseram que aumentou significativamente o número de roubos a mão armada durante o dia.

Por fim, elogiaram a quantidade de eventos proporcionados na programação do Festival de Inverno, que encerra neste final de semana.

TRIBUNA LIVRE- Participaram da Tribuna Livre João Roberto Moro, professor, para falar sobre os 10 anos do Instituto Federal, Campus de Bragança. Segundo ele, 170 servidores já passaram pelo Instituto, 4.116 alunos e 457 pessoas foram capacitadas em cursos de extensão. A solenidade para comemorar os 10 anos ocorrerá na segunda-feira, 31.

A segunda inscrita foi Talita Nascimento Soares, representando a EDUCAFRO e abordando sobre bolsas de estudo e cursinho comunitário.

PROJETOS- Foram aprovados os projetos de inclusão no calendário do município o Dia do Aventureiro, Prêmio Professor Nota Dez e Dia Municipal de Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa. O Projeto de Lei Complementar 07/17, de autoria do Executivo, que transfere a Divisão de Regularização de Parcelamentos do Solo- Resolo da secretaria de Habitação para subordinação da secretaria de Planejamento, também foi aprovado.