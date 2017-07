Prefeito visita obras em diversos pontos da cidade

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice-prefeito Amauri Sodré e assessores, visitou obras e serviços realizados na cidade, alguns já concluídos e outros em andamento.

No sábado, 22, o prefeito visitou o bairro da Vila Aparecida, onde estão acontecendo operações tapa-buracos, limpeza dos Ciles e corte de grama nos canteiros da av. Santa Isabel. Também aproveitou a ocasião para visitar o comércio local.

Em seguida, visitaram a Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus, no bairro Hípica Jaguari, verificaram o trabalho realizados pelos profissionais de saúde que atuam na unidade e o atendimento na recepção dos pacientes. O prefeito também conversou com as pessoas que estavam no local para atendimento, constatando a satisfação da população com os serviços prestados na UPA Bom Jesus.

Ainda na Hípica, checou obras de pavimentação e infraestrutura em diversas ruas, além da implantação das redes coletoras de águas pluviais, guias, sarjetas e calçadas. Na oportunidade, moradores estiveram com o prefeito e agradeceram o empenho e investimento da administração no bairro.

No período da tarde, a equipe vistoriou o andamento das obras para a construção de uma pista de skate no Bosque dos Eucaliptos, próximo da Passarela Chico Zamper. A obra deverá ser concluída em breve.

Em visita ao bairro Maranata, o prefeito se reuniu com o pastor da Igreja Missionária Maranata do Brasil, Luiz Antônio Ramos de Oliveira e a comunidade local, falando sobre o projeto de denominação do Albergue Noturno da Cidade para “Albergue Municipal Maranata”. Já na Vila São Vicente de Paulo, a equipe foi recebida pela diretoria e aproveitou para visitar as dependências da entidade e conversar com os internos. Nesses locais, a secretaria de Obras executou operação tapa buracos e limpezas de terrenos.

No Jardim São Miguel, vistoriaram o andamento da construção de mais uma escola municipal, obra que se encontrava paralisada em 2016, por descumprimento contratual. Com o empenho do deputado estadual Edmir Chedid, a Prefeitura conseguiu prorrogar o convênio e a liberação dos recursos para a conclusão das obras, via canal de negociação com o Governo do Estado. A previsão de entrega é para o exercício de 2018.

Estiveram também no Lago do Taboão, verificando a reconstrução do muro de arrimo e gradil, destacando a conquista e retomada do convênio para o desassoreamento do lago.

O vice-prefeito Amauri informou que visitas como essas são constantes na atual administração. “É de praxe o prefeito Jesus visitar as obras concluídas e as que estão em andamento, conversando com a comunidade local para saber se os empreendimentos estão a contento da população. Ficamos felizes com o carinho e respeito dos moradores que estão esperançosos com os trabalhos, que contam com o apoio do deputado Edmir Chedid na cidade”.