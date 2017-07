Projeto Guri abre nova etapa de inscrições para 2º semestre

Inscrições para novos alunos do Projeto Guri podem ser realizadas de 31 de julho a 25 de agosto. São diversos cursos gratuitos de música voltados para crianças e adolescentes de seis a 18 anos incompletos.

Para se matricular, os interessados devem comparecer ao polo que desejam estudar, acompanhados pelos responsáveis, portando RG ou certidão de nascimento e comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumentos ou realizar testes seletivos.

Para saber quais vagas estão disponíveis, data de início das aulas e horário de funcionamento, acesse o site www.projetoguri.org.br/matriculas ou pelo telefone 4032-8697.

Os cursos oferecidos no polo Bragança são: Clarinete, Contrabaixo acústico, Coral juvenil, Eufônio, Flauta transversal, Percussão, Saxofone, Teclado / Piano, Trombone, Trompete, Viola, Violino e Violoncelo. As aulas acontecem as segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30.