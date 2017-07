Cerca de 15 mil alunos retornam às aulas na rede municipal

As férias chegaram ao fim e mais um semestre se iniciou na terça-feira, 25, para as crianças matriculadas nas escolas da rede municipal de ensino. Cerca de 15 mil alunos voltaram às aulas em 68 escolas municipais.

Segundo a administração, “a educação é prioridade do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, que não têm medido esforços para oferecer um ensino de qualidade, condições melhores aos profissionais da educação, infraestrutura adequada dos prédios, entre outras ações”.

O secretário de Educação, Adilson Condesso, esteve em algumas escolas acompanhando a volta às aulas. Pela manhã, visitou as escolas Antonio Dorival Monteiro de Oliveira e a Profª Célia Grasson, ambas situadas no Jardim Iguatemi.

Aproveitou a oportunidade para conversar com alunos, pais, gestores, docentes e funcionários.

Para recepcionar os estudantes com toda estrutura, a equipe de manutenção da secretaria de Educação realizou serviços necessários nas unidades de ensino durante as férias, incluindo revisões hidráulica e elétrica. Além disso, no início de agosto serão entregues quatro escolas municipais revitalizadas: Professor Joaquim Theodoro, no bairro Jd. Júlio Mesquita, Cel. Ladislau Leme, no bairro Santa Luzia, Saada Nader Abi Chedid, no Uberaba, e Professora Sara Moritz, no Jardim São Miguel.

“As ações da administração não param por aí. Pretendemos, até o final do ano, providenciar a pintura de todas as escolas municipais”, afirmou Adilson Condesso. Nos próximos dias também será realizada a entrega dos kits escolares a todos os alunos da rede municipal do berçário, infantil e fundamental.