Licitação para contratar nova O.S. deve ser hoje

O Chamamento Público nº 05/2017 para seleção de Organização Social para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família do Município, por meio de gestão, está previsto para ser realizado hoje, às 13h30.

Segundo a Prefeitura, as Organizações Sociais deveriam ter manifestado interesse em firmar o contrato de gestão até ontem, por meio de solicitação escrita protocolada no Setor de Licitações. As visitas técnicas também foram obrigatórias.

ABBC- O contrato com a ABBC, atual O.S, vence em agosto. No mês de janeiro o prefeito Jesus Chedid (DEM) e membros da Comissão de Programação Orçamentária e Financeira se reuniram com Jerônimo Martins de Souza, presidente da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC.

Na ocasião, Jerônimo renunciou créditos ou pendências financeiras em relação aos contratos de gestão, além de desistir integralmente de dar andamento na cobrança de uma dívida de R$8 milhões, que teria sido deixada pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT).

Confirmou ainda a rescisão amigável para extinção do contrato de gestão de saúde de Urgência e Emergência (serviços da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU) em 90 dias e a administração dos serviços de Atenção Básica da saúde que seria encerrado em 29 de março. Os contratos foram prorrogados e vencem em agosto. Nesse período, a Prefeitura trabalhou para iniciar o novo certame licitatório.