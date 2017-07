Bragantino só empata e segue na degola

O Bragantino perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento e só empatou com o Macaé pelo placar de 1×1. A partida, válida pela 11ª rodada da série C do Campeonato Brasileiro, teve tempos distintos. Maradona, aos dois minutos da primeira etapa, marcou para os cariocas que dominaram a etapa. Na segunda o panorama mudou com as entradas de Edson Sitta e Jobinho. Sitta virou um maestro no meio campo e Jobinho fez uma bela jogada servindo de ‘garçom’ para Marino empatar aos 43 minutos do segundo tempo. Com resultado o Braga soma a sétima partida sem vencer, segue na zona de rebaixamento com 11 pontos e vê as equipes que estão no G4 abrindo cinco pontos de vantagem.

O jogo – Com uma proposta ofensiva, o Macaé anulou qualquer plano que o treinador Roberto Fonseca bolou com sua equipe e marcou logo aos dois minutos de jogo, deixando o Braga entregue na etapa. Em um contra-ataque de velocidade, Maradona recebeu um cruzamento rasteiro na grande área para apenas escorar, sem nenhuma chance para o goleiro Renan Rocha. O gol deu um banho de água fria no Bragantino que se viu obrigado a se lançar ao ataque, porém desorganizado no meio campo não conseguia se infiltrar na área do Macaé. Se não fosse as boas escapadas do atacante Wellington e algumas boas armações de Rafael Chorão, o time não teria sequer chegado a meta do goleiro Luis Henrique, que salvou a equipe carioca por pelo menos três vezes. Com o lado direito forte, Wellington Melo praticamente decidiu o empate para o Braga. Na primeira ele cruzou na cabeça de Everton, enquanto na outra arriscou uma finalização bonita de fora da área. Nas duas o goleiro Luis Henrique foi fundamental para afastar.

Na segunda etapa Roberto Fonseca tirou o meio campo Marcinho e o volante Adenilson para a entrada de Edson Sitta e Jobinho. A entrada da dupla incendiou o jogo e o Braga dominou o segundo tempo de ponta a ponta, sofrendo poucos sustos em contra-ataques dos cariocas. Mesmo com o domínio e investindo em jogadas aéreas, o Massa Bruta não conseguia marcar o gol. Com pressão total, o Braga conseguiu empatar. Aos 43 minutos, Jobinho fez uma bela jogada individual e tocou rasteiro para Marino que chutou de primeira para marcar um golaço e deixar tudo igual. O Braga ainda teve a chance de virar com o centroavante Everton que recebeu a bola livre dentro da área, fazendo a finalização defendida mais uma vez pelo goleiro Luis Henrique, que garantiu o empate para os cariocas.