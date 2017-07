Festival de Inverno tem última semana de eventos

O Festival de Inverno continua atraindo grande participação do público nas apresentações musicais, de teatros e oficinas. Entre as atrações do final de semana, teve apresentação de ballet e show de Fernando Anitelli, incluindo sucessos do Teatro Mágico, na praça central. No sábado, 22, Markão Skema animou o Mercado Municipal, com sucessos da MPB e domingo show de Big Chico, apresentando um tributo ao Tim Maia.

A programação se encerrou na praça Raul Leme, local onde o mágico Rogério Pina envolveu as crianças com truques e diversões.

Amanhã tem Canja com Canja às 20h no Clube Literário e na quinta-feira stand up com Nanny People, às 20h, no Clube de Regatas Bandeirantes.

O Festival de Inverno é uma realização da Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo. Para conferir a programação completa, acesse o portal da prefeitura, www.braganca.sp.gov.br. O festival segue gratuitamente até domingo, 30.