Secretária informa Conselho de Saúde sobre ações realizadas

Na manhã desta sexta-feira, 21, no Núcleo de Apoio ao Professor e ao Aluno – NAPA, ocorreu a 192° reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Bragança. Na ocasião, a administração municipal, por meio da secretária de Saúde, Marina de Oliveira, acompanhou os trabalhos e deliberações do conselho e aproveitou para explicar as ações adotadas.

Entre as atividades destacadas, estão a vacinação contra a febre amarela e contra a gripe. A secretária também destacou a importância de manter o calendário de vacinação atualizado.

Foi apresentado ainda todo o esforço da Prefeitura em relação às obrigações que a Organização Social ABBC tem com o município, população, seus funcionários e correlatos. A importância de a população ser atendida em suas necessidades, bem como todos os esforços da administração junto ao Ministério Público do Trabalho para que as garantias trabalhistas fossem cumpridas a todos os funcionários que prestam serviço para o Município através da O.S.