Inauguração de agência bancária: Discursos marcam momento histórico para a zona norte

Foi inaugurada na manhã de ontem a nova agência bancária do Bradesco, no bairro Planejada I, zona norte do município, para atender moradores do Parque dos Estados, Hípica Jaguari, Jd. Águas Claras, Planejada I, II e III, e adjacências, que tinham que se deslocar até o centro para utilizar os serviços bancários. O momento foi considerado histórico pelo prefeito Jesus Chedid, que destacou a luta da população durante 20 anos de espera.

A solenidade também foi acompanhada pelo vice-prefeito Amauri Sodré, deputado estadual Edmir Chedid, secretários municipais, vereadores, gerentes e funcionários do Bradesco, proprietário do Supermercados Mendonça, José Manoel, e população do bairro.

A instalação da agência foi anunciada em junho pelo prefeito Jesus Chedid e ontem ele disse: “Estou impressionado com a pontualidade do Bradesco. O compromisso era que a agência fosse inaugurada em 20 dias. E hoje (ontem) é exatamente o 20º dia.”

O deputado Edmir Chedid disse estar feliz com a administração municipal e parabenizou os servidores municipais pela luta nesses anos. “A zona norte tendo uma agência bancária passa a ter status de cidade”, disse o deputado. A zona norte possui hoje cerca de 60 mil habitantes, que necessitavam se deslocar até o centro de Bragança para ter acesso aos serviços bancários. Edmir lamentou a ausência do governador Geraldo Alckmin na inauguração, que estava em outro evento em Nazaré Paulista.

Segundo o prefeito Jesus, a instalação da agência bancária foi possível graças a persistência do deputado Edmir, que durante 17 anos lutou incessantemente por isso. Ele também destacou a taxa de juros baixa oferecida pelo Bradesco aos servidores municipais, que poderá fazer parcelamento de empréstimo de 01 a 96 meses.

“Meu grupo político se sente feliz em concretizar mais esse compromisso”, festejou o prefeito.

O valor de investimento para abertura da agência foi cerca de R$400 mil.

O banco está instalado no supermercado Mendonça, na Av. Deputado Virgílio de Carvalho Pinto, 601, e terá atendimento diferenciado, funcionando de segunda a sexta, das 8h às 20h, e contará com guichês de atendimento, gerente da unidade, abertura de contas, recebimento de contas, cinco caixas eletrônicos, disponibilizando todos os serviços de uma agência bancária padrão.