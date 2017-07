Confronto direto: Braga e Macaé fazem ‘duelo dos desesperados’: derrotado fica no Z2

Neste sábado, 22, o Bragantino tem novamente a oportunidade de escapar da zona de rebaixamento do grupo B da Série C do Brasileiro. A equipe faz um confronto direto contra o Macaé, que tem a mesma pontuação mas figura fora da degola pelo número de vitórias. Para sair vencedor no duelo, o técnico Roberto Fonseca sinalizou que realizará mudanças na equipe titular. A tendência é que ele promova o retorno do meia Vitor, que entrou bem na partida contra o Botafogo, e do volante e capitão da equipe Edson Sitta.

“Quando o time vem de uma sequência negativa como essa, é normal que a gente reconsidere algumas opções. É um momento que precisamos ser críticos para achar o caminho certo e corrigir os erros que temos cometido”, disse Fonseca.

Fonseca também terá o retorno do zagueiro Juliano que cumpriu suspensão automática e está à disposição. Porém, como a dupla de zaga formada por Guilherme e Jr. Goiano foi bem na última partida, o treinador pode optar pela manutenção de Goiano no time.

No ataque Alex Amado e Matheus Peixoto, ainda não estrearam. Matheus está à disposição do treinador e Alex Amado, mesmo tendo sua documentação acertada, não deve nem compor o banco. Segundo informações da 105,9 Rádio Nova Norte FM, o atacante ainda não treinou com a equipe e deve ter algumas pendências para resolver com a diretoria. Anderson Ligeiro também é opção no setor, já que tem se destacado nas partidas em que tem entrado.

O Massa Bruta pode ir a campo com Renan Rocha; Bruno Oliveira, Juliano (Jr Goiano), Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Edson Sitta(Marinho), Rafael Chorão (Vitor)e Marcinho; Wellington (Jobinho) e Everton(Ligeiro).Porém Fonseca só revela o time titular momentos antes da partida.