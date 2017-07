Kickboxing: Pâmela Mara compete o World Games na Polônia

A atleta Pâmela Mara viajou ontem para a Polônia para competir o World Games Kickboxing, categoria 56 quilos. Ela visitou a redação da GB na quinta-feira, 20, e disse da alegria em representar Bragança em mais uma competição internacional. Apenas quatro atletas brasileiros participam do World Games, sendo Pâmela a única mulher classificada.

As quartas-de-final ocorrem na quarta-feira, 26, a semifinal na quinta-feira, 27, e a final da sexta-feira, 28. Neste ano Pâmela já competiu três lutas profissionais e venceu todas elas.

Ainda neste ano ela deve disputar o Sulamericano profissional na Argentina, e o Mundial de Kickboxing na Bahia.

“Sou grata por todos aqueles que sempre estiveram ao meu lado, me apoiando, me incentivando, pelos meus parceiros de treinos, pelos meus apoiadores e pela minha família”, disse.

PANAMERICANO- No mês de outubro de 2016 Pâmela venceu a final do Campeonato Panamericano de Kickboxing, em Cancún, no México.

TRAJETÓRIA – Pâmela Mara, de 29 anos, nasceu em Passos- MG, mas se mudou para Bragança Paulista e hoje mora na Vila Batista.

Com 21 anos se apaixonou pela luta e desde então começou a participar de competições. Pâmela é faixa preta de Kickboxing, grau preto em muay thai e também competidora de MMA submission.

TÍTULOS MUAY THAI e KICKBOXING – Campeã Brasileira de Kickboxing 2016; vice-campeã Arena Brazil IX 2016 (Internacional Brasil X Peru em São Paulo); vice-campeã WGP 31 2016 em Piracicaba; campeã Arena Brazil VI 2013 (Feplan em São Paulo); Campeã Inter Estadual de Muay Thai 2013 em Taubaté; Campeã Map Fight II 2013 em Monte Azul Paulista; vice-campeã Festival Nacional 2013 em Bragança; vice-campeã de Kickboxing 2013 em São Paulo; campeã paulista em 2012 (Feplan em São Paulo); campeã Map Fiht I, 2012 em Monte Azul Paulista; vice-campeã Festival Nacional 2012; campeã Blessed Fight 2011 em SP; campeã de Internos 2010-2011.

TÍTULOS DE MMA e SUBMISSION – Vice-campeã Real Fight 2016; vice-campeã Max Fight 2015 e campeã IV Best Of Submission Fught 2015.