Comissão de Justiça receberá secretário de Mobilidade Urbana

A Comissão de Justiça discutiu nesta semana os impactos no trânsito da cidade com as restrições ao tráfego de caminhões na av. Dom Pedro I, av. dos Imigrantes e av. Alberto Diniz, impostas pelo Decreto 2.484/17, em vigor desde segunda-feira, 17. Para o esclarecimento de dúvidas, como o transporte de animais vivos e caminhões de entrega de material para construção, a comissão convidou o secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Marcos Botelho, para a próxima reunião da Comissão, a ser realizada na terça-feira, 25, às 14h.

A Comissão também emitiu parecer favorável para a aprovação da moção 40/17, que solicita ao município estudos para a implantação de assistência a alunos diabéticos na rede municipal de ensino.

A reunião da comissão também pode ser acompanhada pelo site www.camarabp.sp.gov.br.