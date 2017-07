Associação Amigos da Serrinha solicita melhorias ao Executivo

Na tarde de quarta-feira, 19, o prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré, recebeu em seu gabinete representantes da Associação Amigos da Serrinha, bairro rural, para expor a importância dos investimentos nas áreas cultural, turística, esportiva e social, além de melhorias em infraestrutura, que demandam o bairro.

Os moradores expuseram ao prefeito que o bairro demanda investimentos nas áreas cultural, turística, esportiva e social, além de questões pontuais como melhoria na coleta de lixo, ampliação nos horários de ônibus circulares, melhoria no acesso ao bairro, asfalto, ciclovia, corredor para caminhada e apoio nos eventos culturais. A associação reivindicou também a autorização para implantar um portal em parceria com o poder público.

O presidente da Associação, Carlos de Oliveira, explicou sobre a ideia de implantar um portal. “Só temos uma entrada que também é a saída do bairro, e o portal será dotado de câmeras de segurança para dar maior tranquilidade aos moradores, além de ser uma referência para aqueles que desfrutam das atividades diversificadas que são oferecidas na Serrinha”, explicou.

Fábio Delduque, morador da Serrinha, disse que a reunião foi produtiva para propor parceria com o poder executivo. “Desejamos que o bairro possa ser um modelo para os demais, unindo a comunidade através de educação ambiental e investimentos que possam oferecer melhores condições de vida aos moradores e frequentadores do local”.

Os moradores aproveitaram a oportunidade para oferecer ao município uma obra de arte do renomado artista plástico Hugo França, para que seja coloca no bairro da Água Comprida, em frente à Igreja local.

O prefeito Jesus marcou outra reunião que deve ocorrer nos próximos dias. Os pedidos serão encaminhados aos órgãos competentes.

“O bairro da Serrinha é conhecido por ser um ponto cultural expoente em Bragança Paulista e região, que fortalece o turismo rural e gastronômico. Durante os primeiros meses de governo da nossa gestão foram realizadas duas obras de manutenção das estradas de acesso ao bairro, e após esta reunião serão avaliadas medidas para continuarmos a fortalecer o bairro”, encerrou Jesus Chedid.