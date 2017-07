Fiscais orientam sobre anúncios irregulares em vias públicas

A Prefeitura, por meio da secretaria de Obras e fiscais da Divisão de Projetos e Posturas, realizou nesta semana a fiscalização de propagandas e anúncios irregulares expostos em vias públicas.

O prefeito Jesus Chedid determinou a realização contínua dessas ações, com o objetivo de coibir a exposição de cartazes, propagandas, anúncios e afins em postes públicos, árvores e fachadas sem prévia autorização do proprietário ou em locais irregulares. Fiscais percorreram vários pontos da cidade e se depararam com diversas publicidades em locais indevidos. Na ocasião, ficais fazem a orientação das questões legais e solicitam a retirada dos materiais.

Fixar materiais publicitários ou anúncios em geral, em locais públicos, sem autorização ou infringindo a legislação vigente, é infração cabível de multa e está prevista na Lei Municipal nº 2.725/1993, que dispõe sobre a veiculação de anúncios em geral, nos termos do artigo 5º. “Fica proibida a colocação de anúncios indicativos e publicitários, quer na modalidade de faixas, painéis, letreiros, placas, tabuletas, pinturas, cartazes ou de cavaletes, ou por qualquer outro meio promocional, nos passeios públicos, em revestimentos das vias públicas do Município, em árvores, jardins, parques, nas margens dos lagos, represas, rios, nos bens protegidos por legislação municipal, estadual ou federal e nos tapumes de obras”.

As fiscalizações vêm ocorrendo desde o início da gestão, pessoas que receberam orientações ou que foram autuadas não voltaram a repetir as infrações. Nos casos irregulares identificados nas fiscalizações, serão abertos processos administrativos para proceder com a notificação dos responsáveis e executar as medidas cabíveis. A multa para este tipo de infração é de R$ 951,00 e o valor dobra na reincidência.

A Prefeitura orienta que os anunciantes se dirijam ao Agiliza para orientação antes de fixar qualquer anúncio em locais públicos. O Agiliza está localizado na av. Antonio Pires Pimentel, 2015, sede da Prefeitura, das 9h às 16h.