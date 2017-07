Mesmo sendo investigados, furtos no Euroville-1 ainda repercutem

Conforme dados da Polícia Civil, o Residence Euroville foi invadido por assaltantes que se aproveitaram da falta no controle de acesso, por câmeras fiscalizadoras supostamente quebradas e adentraram ao condomínio, contando com a descabida folga semanal remunerada dos gerentes responsáveis pela segurança e fizeram a “limpa” em várias casas na maior tranquilidade e, sem serem notados ou identificados, saíram pela mesma portaria. Os furtos somente foram notados no final da tarde de domingo, quando os moradores retornaram para suas casas e constataram as mesmas arrombadas e invadidas pelos ladrões. A princípio acredita-se que a conquista de um “decreto de fechamento” tenha provocado, entre diretores, funcionários e gerentes encarregados da segurança, um provável relaxamento das atividades fiscalizadoras, pois, segundo um proprietário, “é inadmissível que não tenham percebido a tempo que várias câmeras estavam quebradas.”

Diante da falta de imagens esclarecedoras, a Polícia Civil, por meio do delegado Dr. Glauco Ferreira, solicitou junto a empresa loteadora R. Sperandio, as imagens de seu sistema de filmagens, instaladas no stand de vendas da empresa, localizado a aproximadamente 50 metros da portaria do Euroville, exatamente no caminho que dá acesso ao Euroville 1, com o objetivo de cobrir e auxiliar na deficiência das câmeras da associação e assim com as imagens da vizinhança próxima, esclarecer a autoria dos furtos praticados. Segundo especialistas em segurança patrimonial a falha no sistema de câmeras da portaria, considerando os altos investimentos realizados e tendo que recorrer a imagens de vizinhos e terceiros demonstra, por si só, a total incapacidade e deficiência na gestão de segurança por conta da associação. Em analogia, seria como uma conceituada empresa de segurança de valores ter que se recorrer a vizinhança de um boteco próximo para pedir imagens por falha de suas câmeras. Na linguagem popular o dono do boteco iria dizer: É brincadeira?

Segundo consta, a loteadora que não mantém diálogo ou contato com a diretoria da associação, prontamente atendeu ao pedido do delegado Dr. Glauco, sendo que suas imagens e gravações recuperadas foram consideradas como fundamentais para o esclarecimento dos furtos. Segundo a loteadora, ao ceder suas imagens alegou ao delegado que a diretoria da associação pouco se empenhou para a resolução dos furtos e interesse dos associados furtados, se preocupando mais em descaracterizar sua real responsabilidade, por meio de comunicado de teor enganoso, ocultando o fato verdadeiro sob sua responsabilidade pela segurança interna, pois o Decreto de Fechamento do loteamento impõe claramente essa responsabilidade à associação. Também as advertências que o Decreto de Fechamento impunha a responsabilidade pela segurança interna à associação e que os senhores associados deveriam ser corretamente informados, foi negligenciada pela mesma. Segundo a loteadora, preocupada com os destinos do seu loteamento, esse comportamento da associação pode ser interpretado como uma total desconsideração da diretoria com os seus associados, preocupando-se muito mais em se esquivar de sua incompetência e responsabilidade do que se empenhar na defesa e interesse das famílias prejudicadas. Também segundo associados, a constante ausência dos gerentes nos fins de semana é apontada por experts em segurança, como um elemento de fragilidade, levando-se em conta que os furtos invariavelmente ocorreram sempre em feriados e domingos. Porém, pelo que foi levantado junto a associados, essa questão não foi levada a sério pela diretoria, pois a presença dos gerentes nos fins de semana continua não sendo observada, mantendo-se o esquema de folga remunerada nos fins de semana, a despeito da insegurança que isso implica. Advogados experientes na questão indenizatória dão como certa a total indenização por conta da associação às famílias furtadas pois a associação cobra pela segurança e não tem como se eximir de sua responsabilidade, incluídos também os danos morais sofridos pelas famílias. A diretoria da associação aponta em seu balanço que gastou agora mais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com um novo projeto de monitoramento, como se isso fosse resolver. Por outro lado, está causando grande indignação a manutenção de gerentes, notoriamente incapazes, nos cargos de gerenciamento de segurança interna e a continuidade da ausência dos mesmos nos fins de semana, mesmo diante dos furtos ocorridos, é apontado por associados como total descaso da diretoria quanto a segurança interna, se preocupando apenas em mantê-los nos cargos a propósito do inconcebível nepotismo, se sobrepondo a necessária competência técnica e desempenho eficaz para a função que o cargo de segurança requer, o que segundo alguns é algo inaceitável, denotando notória irresponsabilidade e desconsideração da atual gestão administrativa. Segundo a mesma fonte, a incompetência técnica da gerência do loteamento, em caso de flagrante ato de nepotismo da diretoria, já foi notícia pela Gazeta Bragantina em reportagem que apresentava a denúncia de cortes de árvores da arborização publica e podas drásticas. Por notória negligência, a já apontada e absoluta falta de controle das transferências imobiliárias e locações fazem a insegurança tornar-se previsível e quase certa, tornando inócuo o tal “severo” controle de visitantes pois, bandidos e delinquentes, podem estar morando no condomínio entrando e saindo à vontade com seus cartões personalizados sem serem interceptados ou incomodados. Segundo antigos associados que acompanham o dia a dia da degradação na segurança interna no loteamento, a importantíssima questão do controle das transferências é “pedra no sapato” da atual diretoria pois ela teve a tal eliminação das taxas de transferência como plataforma de sua eleição e agora prova do próprio veneno que semeou. Mas, por intransigência, não quer voltar atrás, optando por conviver com a insegurança e falta de identidade dos novos moradores e negligenciando assim os riscos ao patrimônio e a integridade física de seus associados. Enfim, uma opção perigosa e explosiva, que pode “estourar no colo” dos próprios Diretores, que mantém suas famílias dentro do loteamento e podem, por ironia do destino, serem as próximas vítimas.

Outro fator importante e também totalmente negligenciado pela diretoria é que o Euroville, por ser habitado por famílias de alto padrão, portanto de alto poder financeiro, é mercado muito interessante para traficantes de drogas, junto aos jovens que lá residem. Assim, por falta de absoluto interesse nessa questão, esse grave perigo não está na lista de prioridades da segurança interna, alheia a esse enorme perigo que tragicamente ronda de perto famílias e seus filhos. Recentemente um pai de família, morador do Euroville, descobrindo que traficantes iriam entregar droga a seus filhos, chegou a trocar tiros com traficantes a poucos metros da portaria do Euroville. Segundo se sabe, a diretoria e o sistema de segurança do loteamento desconsiderou por completo o acontecido, como se nada tivesse ocorrido e não havendo motivo para preocupação.

Consta que, pela negligência e descontrole associativo causado pela ausência de acompanhamento de transferências imobiliárias, a Associação chegou a considerar membro associativo e enviar boletos de mensalidade ao Sr. Wanderson Lima, o famoso “andinho”, nada mais, nada menos, que o maior sequestrador da região de Campinas, sem se aperceber da gravidade e periculosidade do “novo associado”.

Por incrível que pareça até mesmo o bandido Julio Rodrigues de Moraes, chefe de quadrilha de traficantes da região, morto em 2008, em fato noticiado nas manchetes policiais em todos os jornais locais, foi incluído na lista de associados, denotando a absurda falta de informação e controle associativo. Segundo a loteadora, o preocupante descaso com a insegurança por conta da falta de controle nas transferências imobiliárias pelos senhores gerentes, administradores e a própria diretoria foram exaustivamente informados do caso do Wanderson Lima (ANDINHO), chegando ao extremo de se enviar notificação formalizada extra judicial por cartório para a ciência da questão e medidas corretivas. Na última tentativa, o gerente de plantão Rodrigo Lozano, apenas informou que “o procedimento dependia do presidente Tarcisio e não podia fazer nada”. Da mesma forma já haviam sido notificados protocolarmente da irregularidade, o advogado da associação, Dr. Renato Luiz Dias, o gerente Ariel Quadros Câmara e posteriormente os gerentes Sr. Rodrigo Lozano e Lucimara da Silva, na gestão Tarcisio Alves da Fonseca. E, pelo andar da carruagem, o problema da falta de segurança interna por falta de controle de transferências continua até agora, desconsiderada e ineficaz nos intermuros do Euroville. Embora já denunciada e comprovada falta de competência e profissionalismo na questão da segurança por gerentes despreparados e ausentes nos períodos noturno, feriados e fins de semana, o veículo de segurança da associação, que deveria por princípio permanecer no loteamento e participar efetivamente das rondas internas, é visto frequentemente estacionado em frente a uma empresa de musculação, que pertencente a família do gerente denotando uso indevido de veículo associativo para fins particulares. Apesar de todas as evidências de incompetência, nepotismo e mau uso da coisa pública associativa, o “modus operandis” continua inabalável, como se a associação e seus fundos fossem coisa particular, em total desconsideração com os associados, com a probidade e com a moralidade que deveriam nortear esses procedimentos.

Há até a observação preocupante de associados por suposta existência de república de moto-táxis bolivianos que, por locação, alugaram casa no Euroville sob “vistas grossas” do sistema de vigilância, sem que tenha se verificado passaportes, vistos de entrada, vistos de permanência, ou qualquer documento de identificação dos locatários, para o controle e bom uso da locação. A questão não é a discriminação ou xenofobia, mas a falta de verificação e controle nas atividades da locação e uso dos imóveis, até por enquanto “exclusivamente residenciais” como manda o figurino. Para alguns, a Associação só é eficaz, e extremamente competente, na cobrança da taxa associativa.

Enfim, esse caso é apenas mais um capítulo de uma longa e tenebrosa novela fundada em procedimentos de descaso e desconsideração com a coisa publica e com o seu corpo associativo, por uma incompetente diretoria mais preocupada em empregar amigos e parentes, quiçá incompetentes em cargos de gerenciamento de segurança onde a dedicação, a experiência e o profissionalismo são fundamentais.