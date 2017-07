Festival de Inverno traz 14 atrações musicais no final de semana

O Festival de Inverno segue animando a população neste mês. São diversas atrações que atraem público de diversos gostos, estilos e idades.

Hoje, às 11h, no Mercado Municipal, haverá música MPB com Markão Skema; às 11h30, no Calçadão, samba e chorinho com Grupo Desenhando Choro; às 15h, maracatu com Malungos na praça Jacinto Osório; às 16h, Banda Diz no More na praça central; às 17h, samba com o grupo Grande Encontro na praça da Vila Aparecida; às 19h30, animação com Pocket Show com Trupe Bananas na praça central; às 20h30, Quarteto Sentinela no mesmo local e às 22h Grupo Art Popular na arena do Lago do Taboão.

Amanhã, às 10h, também na praça, Projeto Tocando Violino; às 10h30, Grupo Raiz do Fóle na Feira da Amizade; às 11h, moda de viola com Roberto Mariano no Mercado Municipal; às 11h, Orquestra Boas Novas na praça central; às 15h, rock com Banda All Fight For All no Ciles do Lavapés; às 15h, teatro infantil com O cordel Fabuloso na Universidade Aberta; às 16h, música MPB na praça Jacinto Osório e às 17h, encerrando a programação do dia, Banda Suiíte 656 no Ciles do Lavapés.

O Festival de Inverno é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Para conferir a programação completa, acesse o portal da Prefeitura, www.braganca.sp.gov.br.