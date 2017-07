Com verba parlamentar do dep. Edmir Chedid: Recapeados 12 km de ruas com emenda de R$ 2 milhões

As obras de recapeamento das ruas do centro foram retomadas ontem pela administração municipal, por meio da empresa Consterra Construções e Empreendimentos.

O recapeamento continua na Travessa Riachuello (até a av. José Gomes da Rocha Leal), Nicolino Nacaratti (da Cândido Rodrigues até a av. José Gomes da Rocha Leal), Cel. Assis Gonçalves (trecho sem saída), Santa Clara, Cel. Ladislau Leme (até a rua Santa Clara) e Monsenhor Kholi (da rua Cândido Rodrigues até a Santa Clara).

O prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, com apoio do deputado estadual Edmir Chedid, buscam recursos junto aos governos estadual e federal.

As obras para o recapeamento asfáltico em diversas ruas do município foram possíveis devido a emendas parlamentares de Edmir Chedid à cidade, totalizando investimentos de mais de R$2 milhões.

“Os recursos possibilitaram o recapeamento total de mais de 12 quilômetros de ruas em Bragança. Continuamos buscando mais recursos. Temos programado recursos do Governo Federal e Estadual para recuperação da malha viária, e, enquanto isso, a Prefeitura vai trabalhando com a operação tapa-buracos na cidade”, ressaltou o deputado.

As ruas que estão sendo recapeadas nesta segunda fase do contrato são: Professor Luiz Nardy, Travessa Riachuello, Nicolino Nacaratti, Cel. João Leme, Cel. Osório, Conselheiro Rodrigues Alves, Gabriel Silveira, Praça Jacinto Domingues, Cel. Assis Gonçalves, Santa Clara, Cel. Ladislau Leme e Monsenhor Kholi.