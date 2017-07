Mitsubishi Cup: Corrida em autódromo de terra é a novidade da próxima etapa

Os pilotos da Mitsubishi Cup já estão se preparando para a próxima novidade da temporada 2017. Depois de enfrentar a primeira prova de rallycross realizada no Brasil, em Mogi Guaçu (SP), e as altas velocidades da etapa maratona, em Jaguariúna (SP), os pilotos e navegadores se reunirão dia 29 de julho na cidade de Cordeirópolis (SP) para uma competição inédita: uma corrida em um “autódromo de terra”.

“Essa é mais uma novidade que trouxemos para a 18ª temporada da Mitsubishi Cup. Os competidores farão disputas diretas em uma pista de terra de aproximadamente dois quilômetros, um desafio diferente do que eles encontraram nas etapas anteriores”, adianta Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors.

Os pilotos largarão para duas provas de 50 minutos mais uma volta, em uma pista de terra batida com muitos desafios. Vence o carro que estiver em primeiro no final do tempo determinado. No total, são cinco categorias em disputa: L200 Triton Sport RS, L200 Triton ER Master, L200 Triton ER, ASX RS e Pajero TR4 ER.

Para definir a ordem da primeira largada, será realizada uma tomada de tempo classificatória no início do dia. Já o grid na segunda corrida será definido pela ordem de chegada da prova anterior. Além da pontuação separada de cada uma das corridas, as duplas com melhor colocação na soma das duas corridas também receberão pontos para o campeonato. Um tempero a mais para deixar a disputa na classificação da temporada ainda mais imprevisível.

“O nível técnico das provas subiu em 2017. São desafios novos e que exigem muito mais da dupla durante o campeonato”, explica Thiago Rizzo, piloto da categoria L200 Triton ER Master.

A etapa guarda ainda outra novidade. Para o público poder acompanhar de perto as disputas entre suas duplas preferidas, serão montadas arquibancadas ao lado do circuito. A entrada será gratuita.

Temporada recheada de novidades – Em 2017, a Mitsubishi Cup chega a sua maioridade com várias novidades, que deixam o campeonato ainda mais disputado e imprevisível. “É impossível pensar na Mitsubishi Motors sem pensar na Mitsubishi Cup.

As competições fazem parte do DNA da marca e são importantes para o desenvolvimento e aprimoramento de toda a nossa linha de veículos. Sempre vamos buscar novidades para aperfeiçoar o nosso campeonato e continuar a proporcionar uma experiência única para quem ama o off-road”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors do Brasil.

Além das provas de cross country, rallycross e da corrida em autódromo de terra, na 18ª temporada, as duplas enfrentarão ainda etapas com “time attack” em kartódromo, com disputas de tempo, e uma especial noturna.

A temporada 2017 marca também a estreia de dois novos modelos: a L200 Triton Sport RS e o ASX RS 2017. A picape é o veículo mais rápido preparado pela Mitsubishi Motors a participar da Mitsubishi Cup, e está apto para correr o Rally dos Sertões nas categorias Protótipo ou Pró-Brasil. Já o ASX RS 2017, veículo homologado junto à CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para a Mitsubishi Cup, para o Campeonato Brasileiro e para o Rally dos Sertões, na categoria Production, tem carroceria nova e 194 cavalos de potência.