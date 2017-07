Bragantino leva gol aos 47 do 2º tempo e segue a seis partidas sem vencer

O Braga amargou mais uma derrota e agora segue a seis partidas sem vencer. O revés desta vez foi para o Botafogo – SP, líder do grupo B, com um gol aos 47 minutos do segundo tempo. O gol foi marcado por Wesley que com um chute no ângulo direito, fez um golaço dando a vitória ao time de Ribeirão Preto.

Com o Massa Bruta é o nono colocado, com dez pontos e segue na zona de rebaixamento. Já o Botafogo segue líder com 17 pontos.

O Braga entra em campo novamente no sábado, às 16h, contra o Macaé, no estádio Nabi Abi Chedid

O jogo – Tentando quebrar a sina de empate, o Botafogo não demorou para tomar conta do jogo e sair em busca da vitória diante do Bragantino. Mas encontrou um adversário muito duro no sistema defensivo, que, mesmo com menos posse de bola, soube equilibrar o duelo e levar o 0 a 0 para o intervalo.

Os goleiros, inclusive, sequer trabalharam nos primeiros 45 minutos. O Botafogo chegou uma única vez com Vitinho, que saiu de frente para o gol, mas foi travado por Fabiano na hora do arremate. O Bragantino teve uma oportunidade clara com Everton. O atacante, no entanto, errou o domínio, após passe de Chorão.

No segundo tempo, o panorama foi o mesmo, com o Botafogo com mais posse de bola, mas com grandes dificuldades de passar pela zaga do Braga. O Braga continuou apostando em contra-ataques, mas sem nenhuma efetividade. Quando tudo indicava que o jogo terminaria em 0 a 0, Wesley recebeu na entrada da área e mandou no ângulo do goleiro Renan Rocha, que nada pôde fazer para evitar o gol. O Bragantino ficou sem tempo de reação e acabou saindo de campo derrotado.