Jogos Regionais: Equipes continuam com excelente desempenho

Bragança Paulista está muito bem representada nos 61º Jogos Regionais que ocorrem em Americana. Os jogos terminam amanhã e com a participação de 46 municípios competindo em 26 modalidades.

A Prefeitura da Estância de Bragança Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, informa que a cidade está sendo representada nas 26 modalidades, dentre capoeira, atletismo feminino e masculino, ginástica rítmica e artística, tênis, futebol, futsal, basquete, entre outros, incluindo a participação de atletas com deficiência (ACD).O Secretário Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, está acompanhando os jogos e o desempenho da delegação bragantina nas competições.

Os destaques bragantinos na competição são as equipes de atletismo feminino e masculino que conquistaram 11 medalhas. E as a dupla tenista Melissa Seno e Jacqueline Magalhães que conquistou a 1ª colocação, garantindo a inédita medalha de ouro e a classificação para os Jogos Abertos.

Na segunda-feira, 17, a equipe de futebol masculino venceu o time de Mococa por 1×0 e se classificou para a próxima fase. No futsal masculino Sub 21, a equipe de Bragança ganhou do time de Paulínia por 3×0 e já se classificou para os Jogos Abertos. No de tênis de mesa, na categoria Sub 21, Bragança saiu vitoriosa numa disputa com Rio Claro por 3×1, ocupando a 4ª colocação na classificação geral.

Na terça-feira, 18, ao final da primeira fase de ginástica artística, a equipe de Bragança conseguiu a 2ª colocação na classificação geral, no entanto, ainda há outras fases a serem realizadas.

A delegação bragantina conta com 21 atletas paralímpicos em diversas modalidades, sendo 7 na categoria feminina e 14 na masculina, que vêm se destacando nas competições individuais e conseguindo boas colocações, principalmente na natação que as equipes masculina e feminina ocupam o 2° lugar na classificação geral. A programação continua até amanhã quando ocorrerá o encerramento.