Festival de Inverno: Hoje tem stand up com Diogo Portugal

O Festival de Inverno segue animando a população neste mês. São diversas atrações que atraem público de diversos gostos, estilos e idades.

Hoje, às 20h, no Clube de Regatas Bandeirantes, haverá apresentação do humorista Diogo Portugal (humor com sarcasmo em seu stand up). Diogo é conhecido pela participação em diversos programas de televisão e é fundador do maior espetáculo de humor da América Latina, o Risorama, realizado em Curitiba.

Amanhã haverá uma programação repleta de artistas e eventos animados. Começando pelo grupo Galo da Vila, com um repertório completo de samba de partido alto para contagiar o público no Bragança Garden Shopping, às 20h. A professora Gisele Toledo e seus alunos trarão aos espectadores muita dança contemporânea, ballet e jazz, na Praça Raul Leme, às 20h.

Ainda amanhã, no Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno (NAPA), às 20h, a peça “Rápidas e Brejeiras”, texto de Arthur Azevedo, encenado pela Companhia de Teatro Dois por Um, garante ao público um espetáculo espontâneo. Seu conteúdo traz um panorama sobre importantes acontecimentos ocorridos entre 1906 e 1908 e as mudanças de padrões sociais e culturais. O teatro, com sua forma viva e dinâmica permite que essa reflexão seja feita de maneira lúdica e bem-humorada. A trilha sonora traz às cenas importantes compositores brasileiros da época, como Chiquinha Gonzaga, com seus ritmos e melodias características.

A grande atração da noite de sexta-feira será a apresentação do músico Fernando Anitelli, criador e vocalista do Teatro Mágico, grupo conhecido por diversos sucessos da MPB atual. O show Fernando Anitelli Voz e Violão apresenta o lado mais intimista, dando a oportunidade do público de estar mais próximo ao artista e conhecer o Teatro Mágico em sua essência. O show de Anitelli será às 21h, na Praça Raul Leme.

O Festival de Inverno é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. Para conferir a programação completa, acesse o portal da Prefeitura, www.braganca.sp.gov.br.