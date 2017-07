Assinado o contrato de concessão do aeroporto de Bragança

Uma nova perspectiva se abre para a aviação comercial em São Paulo com a assinatura do contrato para a administração privada de cinco aeroportos paulistas, incluindo o de Bragança, assinada na terça-feira ,18, pelo governador Geraldo Alckmin com o consórcio Voa São Paulo.

“É uma boa notícia para São Paulo. O concessionário privado investirá R$ 93 milhões em segurança e terminais. Isso gera emprego e abre oportunidades para centros de eventos, restaurantes e hotéis. É um novo ciclo de desenvolvimento na área da aviação executiva”, afirmou Alckmin.

Os aeroportos localizados em Bragança, Campinas, Jundiaí, Itanhaém e Ubatuba passaram a ser administrados ontem em operação assistida com o Departamento Aéreo do Estado de São Paulo (Daesp).

O Daesp mantém a responsabilidade contratual pela administração durante os primeiros 90 dias. Passado esse prazo, o Voa São Paulo assume integralmente a administração. Do total de R$ 93,6 milhões previstos no contrato para serem investidos ao longos de 30 anos, R$ 33,6 milhões serão aplicados já nos primeiros quatro anos.

Além de empreendimentos comerciais e imobiliários, os aeroportos que até aqui operaram principalmente para serviços de aviação executiva e táxi aéreo podem ser utilizados para operação comercial e oferta de voos de linha. A mudança propicia novas oportunidades de desenvolvimento.

LICITAÇÃO- O Consórcio Voa São Paulo foi o vencedor da licitação realizada no dia 16 de maio deste ano, com a oferta de outorga de R$ 24.439.590,00. O valor representa um ágio de 101% sobre o valor mínimo de outorga estipulado para a licitação (R$ 12,159 milhões).

Do ponto de vista técnico, o Voa São Paulo comprovou sua qualificação em operação, manutenção, segurança e gestão de aeródromos de aviação com movimentação mínima de 60 mil aeronaves por ano, condição exigida em edital.

A nova administração deve resultar em benefícios diretos para os usuários das aeronaves nos mais de 135 mil pousos e decolagens nesses cinco aeroportos. E os investimentos previstos no contrato deverão influir positivamente também sobre o crescimento regional, atraindo novos negócios e gerando empregos.

Ao longo do contrato, R$ 15,8 milhões serão aplicados no Aeroporto de Itanhaém; R$ 20,5 milhões no de Jundiaí; R$ 10,5 milhões no de Bragança Paulista; R$ 18,2 milhões no de Ubatuba; e R$ 28,6 milhões no de Campinas.

Os investimentos serão aplicados em melhorias nos sistemas de pistas, pátios e sinalização, além de reformas dos terminais de passageiros, modernização de hangares e implantação de equipamentos de proteção ao voo.

Nos próximos dez dias, o consórcio terá que submeter seu plano de investimentos com cronograma detalhado para execução das melhorias previstas no edital à aprovação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e do Daesp.

BRAGANÇA- No Aeroporto Estadual Artur Siqueira, inicialmente, será feita a sinalização horizontal diurna da pista. E, nos próximos meses, a Concessionária Voa São Paulo irá elaborar o projeto para a construção do novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Estadual Gastão Madeira, em Ubatuba, orçado em R$ 2,5 milhões.

O aeroporto possui pista de 1.200 metros, terminal de passageiros com 225 m², além de estacionamento para 76 veículos. O aeroporto, que está localizado a três quilômetros do centro da cidade, atende as demandas de voos executivos. Movimentou, em 2016, 28.370 passageiros e 30.050 aeronaves.