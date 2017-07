Confira os bairros sem energia na próxima semana

Para que a população possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que irá interromper o fornecimento de energia elétrica para executar obras de manutenção. A interrupção ocorrerá nas seguintes datas, horários e locais: domingo, 23, das 8h30 às 12h30, para os bairros Guaripocaba, Guaripocaba dos Souzas, Bom Retiro e Rio Acima; dia 24, Planejada I; dia 25, das 12h às 16h, Campo Novo e São Miguel; dia 26, Taboão, Jardim São Jose e Jardim Sevilha; dia 28, das 8h30 às 12h30, centro e a tarde Águas Claras e Jardim São Miguel; dia 31, das 9h às 13h, Centro, Taboão e Santa Luzia.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. Por medida de segurança considere as instalações elétricas energizadas.

Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 326 – a ligação é gratuita.

ÁGUA- Devido a interrupção no fornecimento de energia devido à manutenção da rede elétrica por parte da Energisa, poderá faltar água amanhã, das 9h às 13h, no bairroJd. Boa Vista.

A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão do serviço. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita. Sabesp pede que os moradores evitem o desperdício e usem de forma racional o volume de suas caixas-d’água.