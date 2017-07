Temperatura continua baixa

Bragança registrou na terça-feira e ontem a mínima de 7° C, por enquanto a temperatura mais baixa do ano. Hoje a mínima deve ser de 8°C e máxima de 21°C, com ventos que podem chegar a 11 km/h. Amanhã, mínima sobe para 9°C e a máxima para 22°C. Não há previsão de chuvas para esta semana, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que faz a medição oficial.

MASSA DE AR FRIO- A queda na temperatura nesta semana se deve a chegada de uma massa de ar frio. Na terça-feira, 18, ocorreu o fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando a temperatura é mais baixa ao longo do dia do que no início da manhã.