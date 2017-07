Pagamento do ISS com desconto vence em agosto

A Prefeitura, por meio da secretaria de Finanças, informa a todos contribuintes bragantinos, pessoa física e jurídica, que o vencimento para pagamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) Anual 2017 será dia 25 de agosto, com 3% de desconto, no pagamento à vista.

Para os contribuintes que optarem pelo pagamento parcelado, a Prefeitura oferece a opção de pagamento em três parcelas consecutivas, com data de vencimento da primeira também no dia 25 de agosto.

As taxas para o comércio de ambulantes e a taxa de Funcionamento para empresas estão lançadas para pagamento em cota única na mesma data.

“A fixação de pagamento no dia 25 é importante devido ao cronograma de desembolso das empresas com seu fluxo de caixa, pagamentos de salários de seus funcionários, para um melhor planejamento de todos”, informou o Secretário de Finanças, Luciano Ap. de Lima.

O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é de competência do Município e tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista do artigo 20, da Lei Municipal nº 1.999/1984 – Código Tributário Municipal, entre eles empresas enquadradas nas atividades de informática, pesquisas, serviços de saúde e assistência médica, de cuidados pessoais, estética ou atividades físicas, relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente e saneamento, de educação, instrução, hospedagem e turismo, relacionados ao setor bancário ou financeiro, de transporte de natureza municipal, entre outros.

“O ISS Anual é de extrema importância para a arrecadação do Município, sua destinação é o retorno em investimentos em asfalto, tapa buracos, insumos para assistência social, para educação e para saúde, manutenção das atividades continuadas das secretarias municipais, entre outras”, destaca o Prefeito Jesus Chedid.

É importante que as empresas e estabelecimentos instalados no município mantenham seus cadastros atualizados junto à Prefeitura de Bragança Paulista.

Mais informações pelos telefones 4034-7117 (Central de Atendimento AGILIZA) e 4034-7102/4034-7078 (Call Center) ou pelos endereços eletrônicosagiliza@braganca.sp.gov.br e supervisor1_braganca@gruposolutions.com.br.