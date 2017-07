Bragança conquistou 12 medalhas nos Jogos Regionais em Americana

Teve início na terça-feira, 11, os 61ª Jogos Regionais que acontecem na cidade de Americana. Bragança participa em 23 modalidades, do evento que termina na próxima sexta-feira 21 e já conquistou 12 medalhas, sendo quatro de ouro, sete de prata e uma de bronze.

Os destaques são o primeiro final de semana de competições no atletismo, onde a equipe bragantina, treinada pelos professores Maurício e Marcia Dubard, conquistou 11 medalhas ficando na categoria feminino em 4° lugar por equipe e no masculino em 6° lugar. Confira os resultados das meninas: Raiane Vasconcelos, ficou com o ouro no Heptatlo, prata no revezamento 4×100, prata no revezamento 4×400; Bianca Yukari conquistou prata nos 100m e nos 200m, e também nos revezamentos 4×100 e 4×400; Letícia Zini ficou com a prata nos 400 sobre barreiras e prata nos revezamentos 4×100 e 4×400; Caroline de Oliveira ficou com prata no lançamento do Dardo e também no revezamento4x400; Aline Closel ficou com a sexta colocação no 100m e prata no revezamento 4×100 e Inês Baizi foi a quarta colocada no 5000m rasos. No masculino, Filipe Miranda ficou com duas medalhas de ouro nos 5000 m rasos e nos 10000m rasos; André Schivienin foi quarto colocado nos 100m rasos, quinto colocado nos 200m rasos e prata no revezamento 4x400m rasos; Marcelo Martins foi quarto colocado nos 400m rasos e mesma colocação nos 400 m sobre barreiras, prata no revezamento 4x400m rasos; Valmir Santos prata no revezamento 4×400 m rasos; e Jardel Francisco foi sétimo nos 800 m rasos e prata no revezamento 4×400 m rasos.

Além da equipe de atletismo quem conquistou ouro na tarde de ontem foi a dupla de tênis feminino Melissa e Jaque, que venceram todos os jogos e ontem levaram a melhor na final diante da equipe da dupla de Valinhos. Também tiveram bons resultados os atletas da capoeira feminino e masculino que estão em 4° lugar na classificação final, basquete masculino sub 21 e futebol masculino sub 21. A competição continua essa semana e hoje com o início das provas de natação.

Ao todo são 46 municípios disputando medalhas em 26 modalidades: atletismo; atletismo ACD (Atletas Com Deficiência), badminton; basquetebol; biribol; bocha; capoeira; ciclismo; damas; futebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handbol; judô; karatê; malha; natação; natação ACD; skate; taekwondo; tênis; tênis de mesa; voleibol; vôlei de praia; e xadrez. Esta será a primeira edição com skate e badminton como modalidades oficiais.