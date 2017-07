Lago do Taboão: Município recupera convênio para desassoreamento

Em solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo, na sexta-feira, 14, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) recebeu representantes de municípios paulistas denominados estâncias turísticas para liberação de verbas no valor de R$ 22,5 milhões. O vice-prefeito, Amauri Sodré, compareceu à solenidade representando o prefeito Jesus Chedid, acompanhado de assessores.

O investimento será destinado exclusivamente para obras de infraestrutura e incentivo ao turismo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR). Outro repasse de R$ 11,4 milhões, feito por meio de Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID) contemplará cinco projetos.

“O trabalho da administração para a recuperação dos recursos destinados à Bragança vem sendo uma das prioridades do prefeito Jesus, contando com o apoio do deputado Edmir Chedid. Estão acontecendo várias reuniões, entre elas com a equipe da Secretaria de Turismo do Estado, e o trabalho vem apresentando resultados positivos, hoje é um deles”, ressaltou Amauri Sodré.

O governador aproveitou a ocasião para solicitar agilidade dos municípios na apresentação dos projetos e documentações dos investimentos no turismo de suas cidades para a liberação das verbas. “Nós queremos o mais rápido possível assinar todos os convênios deste ano e ainda regularizar os convênios anteriores”, afirmou Geraldo Alckmin.

Na oportunidade, Alckmin também assinou o termo de aditamento do convênio 185/2014, o qual liberará recursos para o desassoreamento do Lago do Taboão, por intermédio da Secretaria de Turismo do Estado. Conforme divulgado anteriormente pela administração e imprensa, as obras para desassoreamento do Lago do Taboão devem custar cerca de R$4,5 milhões.