Publicadas as leis da LDO e PPA para os próximos anos

A Prefeitura publicou na Imprensa Oficial de sexta-feira, 14, a íntegra da Lei n° 4.571 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018 e também a Lei nº 4.572, sobre o Plano Plurianual do Município para os anos de 2018 até 2021.

Em 2017 o prefeito Jesus Chedid (DEM) ainda está trabalhando com orçamento elaborado pelo ex-prefeito Fernão Dias (PT). Segundo o prefeito, infelizmente não há dinheiro suficiente para toda a demanda da população. “A partir do próximo ano vamos equilibrar o orçamento”, disse Jesus Chedid em diversas ocasiões.

As prioridades e objetivos da administração municipal para o exercício de 2018 atendem as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos Órgãos que integram o Orçamento.

A secretaria municipal de Finanças encaminhará para as secretarias municipais, bem como ao Poder Legislativo, as orientações e os parâmetros para elaboração da proposta orçamentária para o exercício de 2018 até o dia 28 de julho de 2017, visando à posterior consolidação das informações recebidas para a edição final do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2018.

O detalhamento das despesas será feito por categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação, elemento econômico, função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial.

A Lei Orçamentária poderá incluir novos projetos somente após adequadamente atendidos os projetos em andamento e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público.

PPA- Sobre o Plano Plurianual do Município para o período de 2018 a 2021, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada, estão estabelecidas, de forma setorizada, conforme os anexos: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais; Descrição dos Programas Governamentais, Metas, Custos; Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa Governamental; Estrutura de Órgãos, Unidades Orçamentárias e Executoras e Programas de Governo.