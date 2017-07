Sessão tem seis projetos e três moções em pauta

A sessão de hoje da Câmara Municipal possui seis projetos de lei e três moções na pauta de votação.

Em turno único consta o Projeto de Lei nº 24/2017 que institui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. Em turno único constam: Moção nº 35/2017 que requer ao Executivo estudos visando à elaboração de um Histórico de Saúde dos pacientes usuários do Sistema Municipal de Saúde (SUS); moção nº 36/2017 que solicita ao Executivo a possibilidade da realização de campanha de conscientização da população sobre a importância do comparecimento a consultas e exames médicos; moção nº 37/2017 que encaminha ao governador Geraldo Alckmin manifesto de apoio da Câmara Municipal à indicação nº. 1811/2017, de autoria do deputado estadual Fernando Capez que requer providências para a extinção do posto de 2º Tenente PM e Projeto de Lei nº 31/2017, sobre denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Euroville II.

Em primeiro turno constam o Projeto de Lei Complementar nº 07/2017, de autoria da Prefeitura, que dispõe sobre a transferência da Divisão de Regularização de Parcelamentos do Solo (Resolo) para a subordinação da secretaria municipal de Planejamento; Projeto de Lei nº 19/2017, que inclui no Calendário de Eventos do Município o Dia dos Aventureiros e Projeto de Lei nº 23/2017, que dispõe sobre a premiação “Professor Nota Dez” aos professores da rede pública de ensino de Bragança.

As sessões também podem ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.