Licitação para contratar O.S será na próxima semana

O Chamamento Público nº 05/2017 para seleção de Organização Social para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família do Município, por meio de gestão, está previsto para ser realizado na terça-feira, 25, às 13h30.

Segundo a Prefeitura, as Organizações Sociais deverão manifestar interesse em firmar o contrato de gestão até segunda-feira, 24, por meio de solicitação escrita a ser protocolada no Setor de Licitações. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada também até dia 24, mediante agendamento prévio junto a secretaria de Saúde, pelo telefone 4034-6700.

As visitas devem ser realizadas junto as Unidades de Saúde. O edital completo pode ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, em dias úteis das 9h às 16h. Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 4034-7115.