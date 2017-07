Polícia identifica autores de latrocínio contra Sargento PM; um está preso

Às 19h24 de sexta-feira, 14, policiais civis do 32º Distrito Policial da Capital prenderam Alysson Cristiano Pereira, 20, vulgo “Bebe” acusado de ser um dos autores do latrocínio do Sargento PM Carlos Roberto Pereira Da Silva, 46, na quarta-feira, 5, na rua Rego Barros, 1376 no bairro do Aricanduva, na Capital Paulista. A polícia ainda busca Anderson Lourenço, 21, segundo envolvido apontado por Alysson como autor dos disparos.

Segundo Boletim de ocorrência, os investigadores receberam uma denúncia anônima que o possível autor do latrocínio teria o apelido de “Bebe” e estaria em sua residência no Jardim Iguatemi, na Zona Leste de São Paulo. Ao chegarem no local, eles foram atendidos pela mãe do acusado, que foi avisada o motivo pelo qual os policiais estavam ali e autorizou a entrada dos investigadores na casa. Em revistas pelo imóvel os policiais encontraram Alysson dormindo em seu quarto e, em revista rápida pelo quarto, encontraram em um armário a pistola .40, ainda municiada com 10 cartuchos. Ao ser verificada a numeração da arma, os investigadores constataram se tratar da arma do Sgto PM Carlos Roberto. Além da arma, os policiais encontraram um colete balístico, duas motocicletas de procedência duvidosa e uma carteira contendo documentos de outra pessoa.

Segundo o registro, a mãe de Alysson não estava levando as denúncias a sério, porém caiu em desespero quando o filho foi indagado pelos investigadores sobre a morte do PM e confessou sua participação no crime. Segundo o marginal, ele pilotava a moto levando Anderson Lourenço, vulgo “Batatinha”, de 21 anos, na garupa, quando abordaram o Sargento PM para roubá-lo. Eles identificaram e renderam o PM, sendo que Alysson tirou a arma de Carlos Roberto e a entregou para Anderson que, sem avisar o comparsa e sem nenhum motivo, passou a efetuar diversos tiros contra o policial. Após o crime, eles fugiram levando somente o revólver do Sargento.

Segundo documento obtido pela GB, ambos queriam apenas roubar a moto de Carlos Roberto, mas agiram com extrema crueldade apenas por descobrir a profissão da vítima. Carlos estava rendido e deitado no chão, totalmente sem reação, quando foi fatalmente atingido por cinco tiros à queima-roupa. O documento ainda cita “Isso não faz um simples latrocínio, mas um roubo acrescido com uma intenção distinta e clara de exterminar um agente de segurança”, deixando claro que que os dois indiciados são corresponsáveis pelo crime, porque ambos renderam a vítima, Alysson retirou a arma do policial e com a mesma arma Anderson o matou. Por fim o documento cita “Em seguida, fugiram com a arma do policial, que ao cúmulo da ironia, perdeu a vida pela própria arma que recebera do Estado para proteger sua vida e a dos cidadãos”.

Após a narrativa de Alysson recebeu voz de prisão e os policiais deram continuidade às diligências em busca de Anderson. Em determinado momento, Alysson indicou aos policiais a rua em que o comparsa reside, porém, não apontando a casa. Determinados em prender Anderson a equipe policial bateu de casa em casa perguntando por “Batatinha” até que uma criança indicou a localização da casa. No local os policiais encontraram o pai do marginal que mesmo acamado e bastante debilitado autorizou a entrada dos policiais e, em breve explicação, deu a identificação do filho, tendo Alysson reconhecido a foto de Anderson, confirmando que ele foi o autor dos cinco tiros contra o Policial Militar.

Diante dos fatos Alysson foi encaminhado ao distrito policial e durante interrogatório decidiu ficar em silêncio. Porém, ao ser verificada a documentação apreendida em uma carteira em sua casa, os policiais encontraram a vítima, que disse ter sido roubada naquela manhã, em um ponto de ônibus, reconhecendo o capacete e a moto de Alysson como sendo o autor do roubo. Ao ser verificado o emplacamento da motocicleta Honda XL700V Transalp, uma das motocicletas encontrada em sua casa, os investigadores, ao entrar em contato com o verdadeiro proprietário da moto que ostenta o emplacamento (EXA 2098), descobriram se tratar de um “dublê”. Tendo a vítima do golpe confirmado que estava com a moto original em seu poder, apresentando-a para comparação e perícia.

Allyson foi preso em flagrante por roubo, porte de arma de fogo de uso restrito e adulteração de sinal identificador de veículo. Em relação ao latrocínio, a autoridade policial do 32º DP determinou a prisão preventiva de Alysson e Anderson, uma vez que a dupla não estava mais em situação de flagrante no crime.