Prefeitura vai contratar nova empresa para monitoramento do trânsito

A Prefeitura abriu na semana passada a licitação, modelo Concorrência Pública nº 005/2017, para contratação de empresa especializada na fiscalização eletrônica e monitoramento de trânsito no sistema viário de Bragança.

Abertura dos envelopes está prevista para o dia 18 de agosto, às 9h30. Segundo a Prefeitura, a visita técnica é obrigatória, devendo ser realizada até dia 17 de agosto.

Os agendamentos podem ser feitos pelo telefone 4034-7100, na secretaria de Mobilidade Urbana. O edital completo deverá ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura em dias úteis das 9h às 16h ou no site www.braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão).

EDITAL- Constam no edital que o valor total estimado para o processo licitatório é de R$ 14 milhões para 30 meses de contrato.

Entre os itens contratados estão o monitoramento de faixas de trânsito à serem fiscalizadas com medidores fixos de velocidade e sistema de leitura automática de placas – OCR, em diversas vias (quantidade: 39); monitoramento de faixas de trânsito à serem fiscalizadas com barreira eletrônica fixa de velocidade (quantidade: 10); monitoramento de faixas de trânsito à serem fiscalizadas com detectores de infrações, por avanço de sinal vermelho,parada sobre a faixa de pedestres, medidores fixos de velocidade e leitura automática de placas – OCR (quantidade: 10); monitoramento de faixas de trânsito à serem fiscalizadas com detectores de infrações, por avanço de sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres e leitura automática de placas – OCR (quantidade: 40); monitoramento de faixas de trânsito por leitura automática e interpretação de placas de veículos – OCR, em vias com restrição de circulação (quantidade: 12); monitoramento de faixas por leitura automática e interpretação de placas de veículos em portais (quantidade: 36); locação de talonário eletrônico para registro de infrações manuais à serem operados por agentes da autoridade de trânsito (quantidade: 25); Painel Eletrônico Móvel de Mensagens Variáveis (quantidade: 3) e serviços de Processamento de Infrações e Recursos (quantidade: 1).