Servidores municipais: Prefeitura decreta mais rigor para atestado médico

A administração municipal regulamentou a justificativa de ausência ao trabalho, abono de faltas mediante atestado médico e declaração de abono de horas para todos os funcionários públicos municipais. O Decreto nº 2.515 foi publicado na Imprensa Oficial do último dia 14.

A partir de agora o atestado médico ou declaração de abono de horas deverá, obrigatoriamente, ser entregue em via original e conter, de forma legível: Nome do Paciente; Período do afastamento com o tempo de repouso estipulado para a sua recuperação; O CID (Código Internacional de Doença) ou diagnóstico por extenso, quando devidamente autorizado; Carimbo, contendo o nome do profissional, o número do CRM (Conselho Regional de Medicina) ou CRO (Conselho Regional Odontológico) ou papel timbrado com estas informações; Se emitido por médico ou dentista de clínica particular, receituário em papel timbrado; Se emitido por médico do serviço público de saúde, conter ainda a identificação do órgão emitente.

O atestado emitido por psicólogo somente será aceito quando emitido por motivo de tratamento de saúde, desde que validado pelo Médico do Trabalho.

Quanto ao tempo que o servidor tem para apresentar a justificativa da ausência pelo atestado médico, deve atender ao limite máximo de dois dias úteis, a contar da data de emissão do atestado médico ou declaração de abono de horas.

O atestado médico ou declaração de abono de horas deve ser apresentado ao setor de segurança e medicina de trabalho, no prazo estipulado que validará o atestado médico, tendo o Médico do Trabalho a prerrogativa de avaliar se o tempo de afastamento para recuperação é suficiente, bem como dentro das prerrogativas legais, reduzir o tempo de afastamento, sem prejuízo à saúde do trabalhador.

Os atestados médicos superiores a três dias, serão periciados e homologados pelo Médico do Trabalho e caso sejam entregues fora do prazo previsto implicará em falta não justificada.

No caso da incapacidade ao trabalho ultrapassar 15 dias consecutivos, o servidor será encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Caberá à Administração Pública Municipal, por meio de serviço médico próprio ou em convênio, o exame médico e o abono das faltas correspondentes aos primeiros quinze dias de afastamento.

Se o segurado, por motivo de doença, afastar-se do trabalho durante 15 dias, retornando à atividade no 16º dia, e se dela voltar a se afastar dentro de 60 dias desse retorno, em decorrência da mesma doença, fará jus ao auxílio-doença a partir da data do novo afastamento.

Caso o servidor apresente mais de um atestado médico, com menos de 15 dias, de forma sequencial – sem interrupção – e sem retorno ao trabalho, deverá a Administração Pública Municipal somar os períodos dos atestados até completar os primeiros 15 dias, que serão pagos. A partir do 16º dia o servidor fará jus a receber auxílio-doença pelo INSS.