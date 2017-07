O Bragantino empatou com o Guarani em 0x0 em jogo-treino realizado na quarta-feira, 12, na cidade de Paulínia. As equipes entraram em campo com os atletas reservas e os que não estão sendo relacionados. Pelo lado do Bragantino, o volante Edson Sitta, que estava suspenso na partida contra o Tupi, participou do treinamento. O capitão da equipe está novamente à disposição do técnico Roberto Fonseca e pode retornar ao time titular, na próxima segunda-feira, 17, às 21h, diante do Botafogo.