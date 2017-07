Reforçado, Braga vai a Ribeirão Preto em busca da reabilitação

Reforçado e sob novo comando, o Bragantino volta a campo na segunda-feira, 17, quando enfrenta o Botafogo- SP, líder do grupo B, no estádio Santa Cruz na cidade de Ribeirão Preto, às 21h. A partida, a primeira do returno, é mais uma decisão para o Massa Bruta, que necessita de uma vitória para encostar no G4 e deixar a incomoda nona colocação, primeira na zona de rebaixamento para a Série D. Para isso acontecer o treinador Roberto Fonseca tem uma missão difícil: quebrar a invencibilidade do líder do grupo em seus domínios. Até agora a equipe de Ribeirão Preto disputou quatro partidas e em casa e não foi derrotada. Vindo de três empates, a Pantera da Mogiana está a seis rodadas seis rodadas sem perder.

Já o Braga não vence a cinco rodadas e não marca gols a quatro. Para inverter a situação, a diretoria agiu na última semana de inscrições e contratou mais cinco atletas, entre eles estão três são atacantes. Os experientes Everton, artilheiro do Paulistão da A2 pelo Taubaté e Alex Amado, ex-Ceará, e o novato Matheus Peixoto chegam com status para quebrar esse jejum de gols do Massa Bruta e ajudar a equipe a reencontrar o caminho das vitórias. O atacante Everton falou sobre a partida contra o líder e se mostrou otimista com a recuperação do Massa Bruta. “É um jogo excelente. Se ganharmos, poderemos encostar no pelotão de cima. Confronto direto que pode nos colocar em uma posição mais confortável na tabela. Vai ser um campeonato difícil, mas vamos brigar pela classificação”, disse o atacante.

Com a chegada desses reforços, o treinador Roberto Fonseca terá uma “boa” dor de cabeça para montar a equipe para esta partida. Ele deve promover as estreias, de Marcinho no meio campo e do atacante Everton. O zagueiro Samuel de Jesus também pode estrear, já que Juliano recebeu o terceiro amarelo e Gilberto segue contundido. Ele também terá o retorno do volante e capitão da equipe Edson Sitta. Porém, Roberto Fonseca não “entrega o ouro ao bandido” e só deve anunciar a escalação do time momentos antes da partida.

Hoje pela manhã a equipe fará um treinamento no estádio Nabi Abi Chedid para acertar os últimos detalhes antes de partir em viagem para Ribeirão Preto.

Retrospecto – Uma coisa que pode pesar para o elenco do Bragantino é o retrospecto positivo contra a equipe de Ribeirão Preto. Botafogo e Bragantino já se enfrentaram oficialmente 24 vezes, com retrospecto favorável ao Massa Bruta. Foram dez vitórias do Alvinegro, sete do Botinha e sete empates. O Braga marcou 32 gols contra 29 do Tricolor. Porém nos últimos sete anos o Tricolor não perde para o Braga. A última derrota, por 2 a 0, aconteceu em Bragança Paulista, pelo Paulistão de 2010. De lá pra cá, foram mais seis duelos com o Massa Bruta, com duas vitórias e quatro empates.