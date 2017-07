“no apagar das luzes”, diretoria anuncia meia e atacante e encerra contratações

O Bragantino fez suas últimas contratações e ontem, no último dia de inscrições, anunciou mais dois reforços para ajudar o time a sair da incômoda zona de rebaixamento. O atacante Alex Amado e o meia Marcinho chegam com aval do novo treinador Roberto Fonseca, já estão inscritos no Boletim Informativo Diário – BID da CBF e devem fazer sua estreia na segunda-feira, 17, diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Além deles a diretoria anunciou nesta semana a contratação do atacante Everton, artilheiro da Série A2 do Paulista pelo Taubaté.

O diretor de futebol do Bragantino, Clayton Vieira, falou que a diretoria espera que a carência no setor ofensivo seja resolvida com as contrações e que o jejum de gols acabe. “Tanto o Marcinho quanto o Alex Amado foram indicações do técnico Roberto. A comissão técnica aprovou e fomos atrás. São jogadores de qualidade, que vêm para somar um elenco que já é qualificado. Tínhamos essa carência no setor ofensivo. Esperamos que, com a chegada de ambos, o time volte a fazer gols e conquistar os resultados”, disse o dirigente ao site globoesporte.com.

Histórico – Com 31 anos, Maxsuel Rodrigo Lino, conhecido como Marcinho, já é conhecido da torcida do Bragantino. Ele fez parte da campanha vitoriosa de 2007, quando a equipe foi campeã da Série C do Brasileiro. Além do Massa Bruta, o meia teve uma rápida passagem pelo Chunman Dragons, da Coreia do Sul e por times do Brasil como ABC, São Caetano, Guaratinguetá, Linense, Remo e Itumbiara, de Goiânia seu último clube. Ele

também se destacou no vice-campeonato da Série C no ano passado pelo Guarani, mas acabou deixando a equipe na atual temporada.“Estou feliz em poder retornar para o Bragantino. É um clube que gosto muito e chego com muita motivação para poder ajudar a equipe voltar à Série B novamente. Tenho treinado normalmente e estou preparado para jogar. A torcida pode esperar muita raça e força de vontade da minha parte. Vamos lutar pelo acesso”, garantiu Marcinho.

Já o atacante AlexBroch Amado, tem 30 anos e iniciou a carreira no São Pulo-RS. Ele também atuou peloAvenida-RS e Brasil de Pelotas, por onde disputou 60 jogos e anotou nove gols. Após passagem pelo futebol gaúcho, se transferiu para o Ceará, onde fez 38 jogos e marcou apenas três gols. Em 2016, foi emprestado para o Bandirmaspor, da Turquia, mas logo retornou para o time cearense, onde fez mais 18 jogos e anotou dois gols.

Regularizados – Nesta semana outros três reforços foram regularizados pela diretoria do Braga e tiveram seus nomes divulgados no BID da CBF. O Zagueiro Samuel de Jesus e o atacante Matheus Peixoto, anunciados na semana passada e o atacante Everton anunciado nesta semana, estão no Boletim e já devem viajar com o elenco para Ribeirão Preto.

O Braga volta a jogar às 21h de segunda-feira, 17, quando enfrenta o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela primeira rodada do returno da Série C.