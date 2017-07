Secretaria destaca melhorias em vários bairros da cidade

A secretaria de Serviços está trabalhando em ritmo acelerado em diversos locais. As atividades estão se estendendo por diversos bairros. A operação tapa-buracos, limpeza de bueiros, limpeza e corte de mato e serviços de pedreiro estão entre as tarefas realizadas.

O serviço de limpeza e corte de mato foi realizado no bairro Jardim Águas Claras e se estendeu para os bairros Henedina Cortez, Jardim Morumbi, Vila Aparecida, Jardim América, Jardim Santa Rita de Cássia e como no Lago do Taboão.

Os pedreiros continuam realizando os reparos no gradil do Lago do Taboão. No terminal rodoviário urbano João Sólis Garcia estão trocando paralelepípedos e na rua Coronel João Leme e av. Antonio Pires Pimentel, estão restaurando os mosaicos nas calçadas, guias e sarjetas.

As limpezas de bueiros foram feitas em logradouros dos bairros Jardim Santa Lúcia, Jardim São Caetano e na av. Eusébio Savaio. A lavadora de alta pressão segue fazendo a limpeza na rua Coronel João Leme.

A operação tapa- buracos segue atendendo diversas vias da cidade. Nesta semana foi a vez da Vila flora, Penha e Comendador Cardoso. A manutenção das estradas rurais vem sendo realizada para atender com qualidade e eficiência à comunidade local. Para isso estão sendo utilizados diversos maquinários como tratores, roçadeiras, motoniveladora, retroescavadeiras e caminhões. As estradas dos bairros Guaripocaba dos Souzas, Atibaianos, Biriçá do Valado, Menin (na estrada da linha), Boa Vista dos Silva e Marina receberam esses serviços de melhorias.

O vice-prefeito, Amauri Sodré, acompanhou na tarde de quinta-feira, 13, a execução dos serviços municipais. Por determinação do prefeito Jesus Chedid, os esforços da secretaria de Serviços são para realizar os trabalhos com agilidade e qualidade, para satisfazer as necessidades da cidade e dos munícipes.